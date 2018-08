Putin kommt am Samstag zur Hochzeit von Karin Kneissl

Der russische Staatspräsident Wladimir Putin plant kurzfristig einen Österreich-Besuch. Am Samstag (18. August) will er der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) mit dem Unternehmer Wolfgang Meilinger in der Steiermark beiwohnen, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch mitteilte. Dazu hat sich auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angesagt.

Zuvor war schon in Medien über einen Putin-Besuch spekuliert worden. Die " Kronen Zeitung" verweist etwa auf "detaillierte Sicherheitsbesprechungen" des Einsatzkommandos der Cobra.

Zunächst hatte es geheißen, das Paar werde im Schloss Gamlitz heiraten. Nach Berichten, dass Kneissls und Meilingers Hochzeit in Gamlitz mit jener eines anderen Paares kollidieren würde, ließ die Ministerin wissen, dass man den Hochzeitsort verlegen werde - wohin genau, ließ sie offen, allerdings bleibe man in den steirischen Weinbergen.