Historisch: Länderkammer bringt Ökostrom-Novelle zu Fall

Ziel der Grünen sei die Energiewende, betont er. Auch, weil das eine Chance für den Arbeitsmarkt sei. „Dennoch kann dieser Auftrag an die Bundesregierung nicht darüber hinwegtäuschen, dass es endlich ein wirkliches Ökostromgesetz in Österreich braucht. Hier fehlen mir noch die konkreten Schritte“ sagt Stögmüller in Richtung Bundesministerin Köstinger.

Neue Verhandlungen?

Dienstagabend gab es noch ein letztes Treffen mit der Umweltministerin im SPÖ-Klub. Köstinger konnte die Mandatare aber nicht umstimmen. Umschreiben bzw. ändern kann man das Gesetz auch nicht mehr - es wurde am 30. Jänner ja bereits im Nationalrat mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und Neos beschlossen.