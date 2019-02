Biomasse-Förderungen: Elektroschock in der Länderkammer

Bis zur letzten Minute am Mittwoch am Abend hat keine der beiden Streitparteien nachgegeben. Die ÖVP war nicht gewillt, das Öko-Strom-gesetz zurückzuziehen.

Die SPÖ beharrte, „wir werden nicht zustimmen“, sagte Vize-Klubobmann Jörg Leichtfried zum KURIER.

Wenn das am Donnerstag in der Bundesratssitzung auch noch so ist, wird die Länderkammer erstmals in ihrer Geschichte ein Gesetz blockieren.