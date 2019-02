Die Existenz-Angst der Biomasse-Betreiber

„Die Menschen“, sagt Thomas Anthofer mit nachdenklicher Stimme, „vergessen leider sehr schnell.“ Der Geschäftsführer eines Sägewerkes in Hohenberg in Niederösterreich erinnert an die Nuklearkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima und fragt: „Wollen wir wirklich Atomstrom haben?“

Für sich und seinen Betrieb hat der Unternehmer mit dem Bau eines Biomasseheizkraftwerkes jedenfalls schon im Jahr 2006 eine Entscheidung getroffen. Seitdem wird in der großen Anlage aus Waldhackgut Strom und Wärme produziert. Durch die Verbrennung fester Biomasse erzeugt er 1750 Kilowatt elektrische Energie pro Stunde und rund 6000 Kilowatt thermische Energie. Damit werden nicht nur Betriebe in der Region versorgt, sondern auch die eigenen Trockenkammern.