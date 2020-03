Historikerin: "Propaganda hat jetzt Hochsaison"

Ihr wissenschaftlicher Schwerpunkt sind Kriegsfolgen. Nehmen wir uns derzeit viele gute Vorsätze vor, die nach der Krise ohnehin nicht eingehalten werden?

Krisen haben immer zu einer Weiterentwicklung geführt. Wir erleben ja nicht die erste Pandemie. Die spanische Grippe hat 1918 doppelt so viele Todesopfer wie der Erste Weltkrieg gefordert – nämlich 60 Millionen. Bei der Pest gab es 25 Millionen Todesopfer. Die Frage, was wird danach sein, wird von der Länge der Corona-Krise abhängen. Gerade die Wirtschaft wird entsprechend lange brauchen, um sich zu erholen. Wir haben jetzt eine soziale Distanz aufgebaut, die nach der Krise wieder abgebaut werden muss. Aber es gibt Beispiele in der Geschichte, wo das Pendel komplett in die andere Richtung ausschlug. Im 14. Jahrhundert war nach der Pest die Lebenslust in Italien so groß, dass die Menschen danach das Geld beim Fenster hinausgeworfen haben. Die Bewältigung von Krisen hängt auch von den einzelnen Kulturen und dem Grad der kollektiv erfahrenen Bedrohung ab.

Ganz Europa steht unter Quarantäne. Die Staaten riegeln ihre Grenzen ab. Zeigt die Corona-Krise die Schwäche der EU-Idee?

Für das grenzenlose Europa ist das Abschotten der Grenzen eine dramatische Entwicklung. Die Vorteile der EU müssen wieder neu kommuniziert und erarbeitet werden. Das wird eine große Herausforderung, weil alles kleinstrukturierter wird, wenn sogar Regionen wie Tirol oder die Lombardei oder Gemeinden abgeriegelt werden. Europäisch zu denken und die Grenzen in den Herzen und Köpfen zu öffnen, wird eine schwere Aufgabe für die Politiker werden. Daher sind solidarisierte Hilfeleistungen innerhalb der EU besonders wichtig. Sie werden zeigen, ob die EU gestärkt aus der Krise hervorgeht oder ob das Gegenteil der Fall sein wird. Und die Quarantäne gibt es übrigens schon lange. Die Venezianer haben sie im 14. Jahrhundert erfunden. Wenn ausländische Schiffe in Venedig ankamen, haben die Venezianer die Besatzung 40 Tage (auf Italienisch: Quaranta) lang auf einer vorgelagerten Insel festgehalten, um eben zu verhindern, dass Krankheiten eingeschleppt werden. Aber die Dimension, wie viele Menschen nun davon betroffen sind, ist einzigartig.

Experten sprechen viel davon, dass die Krise die Nachteile der Globalisierung aufgezeigt hat. Wird die Globalisierung künftig reduziert?

Im Endeffekt stehen die wirtschaftlichen Interessen immer im Vordergrund. In der Menschheit sind solche Krisen auch schnell vergessen. Es zählt dann wieder, wer produziert wo am billigsten. In einer ersten Phase wird es nolens volens ein Umdenken geben und man wird mehr innerhalb der EU selbst produ-zieren, um im Fall des Falles nicht von den globalisierten Warenströmen abhängig zu sein. Hier wird sich auch die Frage stellen, ob es mehr staatliche Regelungen bezüglich kritischer Infrastruktur und der Produktion wichtiger Medikamente im eigenen Umfeld geben wird. Lange wird dieses Umdenken aber nicht halten.

Welche Limits zeigt uns diese Phase auf?

Die Erfahrungen, die wir jetzt machen, werden Teil des kollektiven Gedächtnisses werden. Eines zeigt diese Krise eindeutig, dass es sich lohnt, in Präventionsmaßnahmen und in Infrastruktur zu investieren. Italien und Spanien hat in den vergangenen Jahren durch die Bankenkrise einen harten Sparkurs hinter sich, und das Gesundheitssystem ist deswegen am Limit. Deshalb bin ich schon sehr gespannt, wie sich die Krise in Russland, Großbritannien und den USA entwickeln wird, denn diese Länder haben im Vergleich zu Österreich ein schlechtes Gesundheitssystem. Wenn man weiß, dass in den USA rund acht Prozent der Bürger keine Krankenversicherung haben, war das Verhalten von Trump doch sehr bedenklich.

Populisten wie Trump oder Boris Johnson haben sehr spät auf die Corona-Krise reagiert ...

Das Verhalten der Briten erinnert stark an den Zweiten Weltkrieg. Als die Nationalsozialisten Großbritannien angegriffen haben, war der Propaganda-Slogan der Politik: „Keep calm and carry on“. Also, wir bleiben ruhig und gehen weiter ins Pub. Eventuell wären die Corona-Maßnahmen in Großbritannien gar nicht früher akzeptiert worden. Allerdings war es nun für „keep calm and stay at home“ höchste Zeit.