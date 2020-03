Coronavirus: Warum die Fälle in den USA so rasant steigen

Vom ersten bekannten Corona-Patienten Ende Jänner zu jetzt mehr als 100.000 Infizierten haben die USA es ungewollt an die Spitze der weltweiten Corona-Statistik geschafft. Bis Samstagmittag starben in den Vereinigten Staaten rund 1.700 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. Damit ist die Sterberate bisher allerdings deutlich niedriger als in einigen europäischen Ländern.