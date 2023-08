Hickhack zwischen ÖVP und FPÖ: Wer kopiert von wem?

Kein Tag vergeht, an dem sich ÖVP und FPÖ keine "Freundlichkeiten" ausrichten. Nach einer Twitter-Kampagne in der Vorwoche unter dem Titel "Herbert, das ist nicht normal" geht es in dieser Woche mit gegenseitigen Vorwürfen via Aussendungen, Pressekonferenzen, Postings und Interviews weiter.

➤ Nächste Runde im ganz "normalen" Schlagabtausch zwischen ÖVP und FPÖ

Ausschlaggebend dafür war wohl ein Satz von FPÖ-Chef Herbert Kickl im ORF-Sommergespräch am Montag.