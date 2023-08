* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends*

Eine Politik ohne Herbert Kickl. Der FPÖ-Chef kann sich das vorstellen, wie er zuletzt lanciert hat. Bei den ORF-„Sommergesprächen“ stellte sich das aber offenkundig als Koketterie dar. Denn dort erklärte er im lockeren Vorgespräch mit Susanne Schnabl, er habe das in dem Sinn gemeint, dass ihm „nicht fad“ werden würde, wenn es mit der Politik vorbei sein sollte. Er halte sich eben gern in der Natur auf und wolle noch etwas von der Welt sehen. Aber ob das tatsächlich eine Option ist, wenn ihn nach einem eventuellen FPÖ-Wahlsieg niemand zum „Volkskanzler“ machen will?

Nachher, im „Stasi-Verhörzimmer“, so wie er den fensterlosen Schauplatz des eigentlichen Gesprächs nannte, hatte Kickl ganz andere Sorgen. Die Tatsache, dass das „Sommergespräch“ bereits am Freitag vor der Ausstrahlung am Montag aufgezeichnet wurde, gab offensichtlich Munition fürs Schüren von Misstrauen. „Das schneiden’s jetzt aber ned ausse, gö?“ sagte Kickl nach seinem Stasi-Verhörzimmer-Vergleich. Tatsächlich zeigte die Kamera alles. Auch, wie sich die beiden Gesprächspartner anschwiegen, Kickl sich umblickte und am Wasserglas nippte. Etwas gespenstisch mutete das an.

Schnabl reagierte übrigens betont gelassen auf den Stasi-Sager. "Naja... im Parlament, wenn Sie das sagen.“

