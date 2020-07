Heta-Milliarden: Schelling erteilt Ländern Absage

Daher geht es nur mehr darum, wo sich die Pfandbriefstelle das Geld holt, das sie an die Gläubiger auszahlt. Wenn die Heta ihren Verpflichtungen nicht nachkommt, dann müssen intern die anderen Hypos und die Länder einspringen. Nachdem es derzeit keine spezielle Regel für die Aufteilung der Verpflichtungen gibt, gilt das ABGB, erläuterte Fischer-See: Es geht nach Köpfen, die acht anderen Hypos und die acht Bundesländer müssen also je ein 16tel der Heta-Verpflichtungen übernehmen. Allerdings könnten sie sich auch noch auf einen anderen Schlüssel einigen, wenn sie das wollen.

Die Zeit dafür drängt allerdings, denn die erste Tranche, für die die Heta verantwortlich ist, ist am 10. April fällig. Dabei geht es "nur" um 7,5 Mio. Euro, also keinen Betrag, der die anderen Partner in Bedrängnis bringen wird. Aber Fischer-See will sicherstellen, dass bis dahin schon ein Abwicklungsmodus fixiert ist, der dann auch am 15. Juni hält: Dann werden nämlich in zwei Emissionen zusammen 587,5 Mio. Euro fällig. Auch müsse klarbleiben, dass Kärnten weiter für alle Verpflichtungen der Heta haftet.

Insgesamt muss die Heta noch 1,2 Mrd. Euro an Schuldscheinen über die Pfandbriefstelle zurückzahlen, davon 797 Mio. Euro vor dem 31. Mai 2016, bis zu dem das Zahlungsmoratorium der FMA gilt.