Hypo: Länder marschieren gegen den Bund

Das Krisentreffen war ursprünglich für zwei Stunden angesetzt, doch erst gegen 19 Uhr gingen die Teilnehmer auseinander. Die überraschende Wende, sich am Bund zu reiben anstatt an Kärnten, passierte laut einem Sitzungsteilnehmer so: Den Ländern wurde klar, wenn auch sie sich gegen Kärnten stellen und Kärnten mit Klagen überziehen, trudelt es in die Insolvenz. Die Pleite eines Bundeslandes würde alle anderen Bundesländer auch beschädigen, sie würden etwa für ihre ausgegliederten Gesellschaften kaum mehr Geld auf dem Kapitalmarkt bekommen. "Die Dramatik der Situation wurde intern offen ausgesprochen", erzählt ein Teilnehmer. Offiziell wird die Dramatik in Floskeln wie "Bundesländer-Solidarität" und "Verantwortung für den Finanzplatz Österreich" verpackt.