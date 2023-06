Hergovich mit 96,2 Prozent zum neuen SPNÖ-Landesparteichef gewählt

Der Generationenwechsel an der Spitze der SPÖ Niederösterreich ist vollzogen: Sven Hergovich wurde am Samstag bei einem außerordentlichen Landesparteitag in St. Pölten mit 96,2 Prozent zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 34-Jährige folgt damit auch offiziell auf den 30 Jahre älteren Franz Schnabl. Der neue Landesparteichef machte eine "Kampfansage an das schwarz-blaue System". Hergovich und Bundesvorsitzender Andreas Babler erhielten Standing Ovations.

Gegenkandidaten gab es keine

Bei der Veranstaltung mit dem Motto "Neustart für unser Niederösterreich" in der Glanzstoff-Konerei waren 341 Delegierte anwesend. 339 Stimmen wurden abgegeben, davon entfielen 326 auf Hergovich. Gegenkandidaten gab es keine. Der neue Landesparteichef sprach von einem Zeichen, dass die SPÖ geeint sei. "Wir werden gemeinsam das schwarz-blaue System beenden", sagte Hergovich.

➤ Mehr lesen: Der nette Herr Hergovich

Der jüngste Landesparteivorsitzende in der Geschichte der SPÖ Niederösterreich will als "Kontroll-Landesrat" in der Proporz-Landesregierung agieren und ÖVP sowie FPÖ auf die Finger schauen. Er werde immer dafür kämpfen, "dass es der normalen Bevölkerung, den arbeitenden Menschen, denen, die es sich nicht richten können, besser geht", betonte Hergovich weiters.