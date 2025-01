Koalitionsverhandlungen mit FPÖ: ÖVP nimmt Anti-Kickl-Seite offline

Wahlkampf ist eine Zeit der Übertreibung - aber was die ÖVP in punkto Anti-FPÖ-Campaigning gemacht hat, ist an Deutlichkeit schwer zu übertreffen. Für die Nationalratswahl hatte die Volkspartei eine eigene Website erstellt, die darlegt, wie problematisch Herbert Kickl für Land und Demokratie sei.

Der neue Parteichef Christian Stocker, selbst ein harter Kritiker Kickls, will nun mit ihm Verhandlungen aufnehmen. Nach der Kehrtwende am Wochenende wurde im Internet aufgeräumt: Die Partei hat sie offline genommen.