Auch die bisherige Rekordmarke von 26,9 Prozent der Wählerstimmen liegt in Reichweite. Aufgestellt wurde sie von Kickls einstigem Mentor Jörg Haider bei der Nationalratswahl 1999. Schon bei der EU-Wahl im Juni konnte die FPÖ 25,4 Prozent der Stimmen hinter sich verbuchen. Die Wahlparty heute, Sonntag, hält die FPÖ in der Stiegl-Ambulanz im Alten AKH ab. Geht es nach den aktuellen Umfragen, wird die Feier sehr ausgelassen ausfallen.

Ibiza-Skandal und Spesenaffäre sind offensichtlich vergessen. Fünf Jahre nach dem jähen Ende der blauen Regierungsbeteiligung und den Absturz bei den folgenden Wahlen von knapp 26 auf 16,2 Prozent (2019) peilt Parteichef Herbert Kickl einen historischen Erfolg für die FPÖ an. In Umfragen liegen die Blauen seit Monaten auf Platz eins.

Es ist eine Fülle an Krisen, die den blauen Höhenflug erst möglich machen. Beginnend mit der Corona-Pandemie : Den Blauen ist es gelungen, den Unmut über die Maßnahmen der türkis-grünen Regierung (allen voran die verunglückte Impfpflicht) für ihre Zwecke auszunutzen. Die sich in der Folge der Covid-Krise – auch durch den Ukrainekrieg – verschärfende wirtschaftliche Lage inklusive einer massiven Teuerung spielt der FPÖ weiter in die Hände.

Nur mit der FPÖ, so der Tenor, könne Nehammer einen strengen Kurs in Asyl-und Migrationsfragen umsetzen.

Lautes Werben um die ÖVP

Trotz dieser Schalmeientöne und großen Übereinstimmungen im Programm – so folgt das blaue Wirtschaftskonzept in weiten Teilen jedem der ÖVP – ist eine Koalition zwischen FPÖ und ÖVP alles andere als ausgemacht. Nehammer und so gut wie alle ÖVP-Politiker bleiben bei ihrer Festlegung, dass eine Regierung mit der von Kickl geführten FPÖ für sie nicht in Frage kommt.

Umgekehrt ist Kickl nicht bereit, sich aus Koalitionsraison in die zweite Reihe zurückzuziehen. Zu tief sitzen noch die negativen Erfahrungen aus dem Jahr 2000 als der damalige Parteichef Haider ebendiesen Schritt setzte, um eine Regierung mit der ÖVP unter Wolfgang Schüssel zu ermöglichen. Die Konstellation damals erwies sich als fragil und zerbrach nach zwei Jahren. Kickl hat bis zuletzt immer wieder betont, den Fehler von damals nicht wiederholen zu werden.