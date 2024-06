Blaue Szenarien: Wie Kickl die FPÖ in die Regierung bringen will

Einige Länderorganisationen hatten Bedenken gegenüber Kickl. Allen voran Oberösterreichs Landeschef Manfred Haimbuchner und Wiens Landeschef Dominik Nepp . Ihnen missfiel insbesondere der scharf Kurs gegen die Corona-Maßnahmen. "Im Nachhinein betrachtet hat Kickl aber in vielen Punkten recht behalten“, formuliert es ein Länder-Funktionär, der in den Pandemie-Jahren nicht damit gerechnet hätte, dass sich mit dem 56-Jährigen als Chef derartige Wahlerfolge erzielen ließen. Er ist damit nicht allein.

Deshalb gebe es auch keinerlei Notwendigkeit, die FPÖ in Hinblick auf die Nationalratswahl personell breiter aufzustellen, wie Politologen und Meinungsforscher argumentieren. Und, wie es auch der politische Spin des Mitbewerbs besagt.

FPÖ-Gegner erzählen neuerdings gerne über das angebliche Vorhaben, dass Kickl auf das ein oder andere Fernseh-Duell während des NR-Wahlkampfs verzichten werde, um zu zeigen, dass die FPÖ mehr als das Wahlkampfthema Migration und ihn als Person zu bieten habe.

Ob Sicherheitssprecherin Susanne Fürst, Salzburgs Landeschefin Marlene Svazek oder Nationalratsmandatarin Dagmar Belakowitsch in den Medien öfter und statt dem FPÖ-Chef vorkommen werden - das will man in der FPÖ weder bestätigen noch negieren. "Kann sein, muss nicht sein", "Schau ma mal" - so die Antwort in Abwandlungen.

"Es mag sein, dass Kickl nicht besonders sympathisch rüberkommt, dafür weiß man, woran man bei ihm ist", so der einhellige Tenor. Kickl ist der freiheitliche Frontmann, der die Partei auf Kurs und ihr fortlaufend Wahlerfolge gebracht hat. Der auf- und antritt, um "Volkskanzler" zu werden. Ohne den es die FPÖ nicht gibt. "Wir haben uns den Herbert 2019 nicht rausschießen lassen und wir werden ihn nie und nimmer wegen einer Regierungsbeteiligung fallen lassen."