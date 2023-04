Herbert Kickl: Der blaue Blitzableiter

Als Marlene Svazek am Sonntag mit ihrer Landes-FPÖ den Wahlerfolg feierte, war einer nicht dabei: Bundesparteiobmann Herbert Kickl. Dabei hatte er im Wahlkampf in Salzburg mehr Auftritte hingelegt als alle anderen Bundesobleute zusammen.

Übel genommen hat ihm das in Salzburg niemand. Auch in Klagenfurt war er wenige Wochen davor der Wahlparty ferngeblieben. In der FPÖ ist man es mittlerweile gewohnt, dass sich Kickl genau aussucht, wo er auftritt und wo nicht. Die Funktionäre wissen, dass er ihnen Erfolge beschert hat, die abgesehen von den Zugewinnen in Tirol, Niederösterreich, Kärnten und Salzburg darin gipfeln, dass die Blauen seit Monaten in den bundesweiten Umfragen auf dem ersten Platz sind.