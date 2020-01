Hasspostings: Zadić wird rund um die Uhr von Cobra geschützt

Angerollt ist die Welle an Hasspostings bereits am Wochenende, als Zadić von den Grünen als Ministerin nominiert wurde. Namhafte FPÖ-Politiker, darunter der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp, meinten, dass Zadić nicht angelobt werden dürfe, weil sie wegen übler Nachrede verurteilt worden war. Die Verurteilung war aber eine medienrechtliche, keine strafrechtliche, und ist in zweiter Instanz noch offen.

Auch Zadić’ Herkunft – sie wurde ein Bosnien geboren – war Thema. Zudem wurde gestreut, die 35-Jährige sei praktizierende Muslima (was nicht stimmt).

Blaue Leibgarde

Standardmäßig werden in Österreich nur der Bundespräsident, der Bundeskanzler und der Innenminister bewacht. Bei Bedarf haben aber auch andere Regierungsmitglieder Anspruch darauf.

In der türkis-blauen Regierung hat die FPÖ es auf die Spitze getrieben: Bei Vizekanzler Heinz-Christian Strache und zwei blauen Ministern wurde eine „besondere Gefährdungslage“ attestiert, sie verzichteten aber auf den üblichen Cobra-Schutz.