Harald Mahrer: "Ich bin mir sicher, dass man die Milliarden findet"

Sukzessive weniger Geld zu bekommen, das ist eine Möglichkeit für all jene, die arbeiten könnten, aber nicht wollen. Egal, woher sie kommen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man erst nach fünf Jahren Aufenthalt, Anspruch auf Sozialleistungen hat.

Das wird die ÖVP bei der SPÖ alles nicht durchbringen.

Egal, wer in der Regierung sitzt: Die Regierung muss es angehen, weil es ein tief empfundenes Unwohlsein über diese Ungerechtigkeit in der Bevölkerung gibt. Das ist auch ein Grund, warum die Wahlergebnisse aussehen wie sie aussehen. Wenn Regierende das nicht machen, werden sie abgestraft werden und das unabhängig jeder Parteifarbe.

Was hat Mario Kunasek in der Steiermark besser gemacht als alle anderen?

Er spricht, wie alle in der FPÖ, die Dinge sehr zugespitzt an. Ich hätte mir gedacht, dass alle Politiker, die jetzt eine Koalition bilden wollen, nach der Nationalratswahl aufwachen und die Angst der Menschen um ihre Jobs, um die Sicherheit bis hin zum Wohlstand in diesem Land ansprechen und zu ändern versuchen. Aufgewacht sind noch nicht alle.