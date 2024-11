Mega-Streik ist abgesagt: "Fairer" Gehaltsabschluss für die Beamten

Eigentlich hätten am Dienstag rund 30.000 Beamte in Wien demonstrieren sollen. Wie die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) am Vormittag aber verkündete, habe man sich mit der türkis-grünen Bundesregierung nun aber doch auf einen "fairen Gehaltsabschluss" geeinigt.

Details sollen in Kürze folgen.