Streit über Gehälter: Heute streiken die Beamte

Großer Streik angekündigt

Am Tag vor Beginn ihrer Wahl hat die Personalvertretung für Dienstag zu einer Groß-Demonstration in Wien aufgerufen. Mit wahrscheinlich rund um die 30.000 Teilnehmer will man ein machtvolles Zeichen an die Regierung senden. In der Tasche hat die GÖD mittlerweile auch eine Streik-Freigabe des ÖGB. Man könnte also loslegen, wenn man den richtigen Zeitpunkt gekommen sieht.

Nicht nur die zähen Verhandlungen, sondern auch Forderungen nach einer Nulllohnrunde, erzürnen die Beamtenschaft. Wie viel sich der Staat damit sparen könnte und welche Lösung bei den Gehaltsverhandlungen realistisch ist – die wichtigsten Fragen und Antworten: