Handy und Co.: Soll die Politik Verhaltensregeln für den Alltag vorschreiben?

Pro

Fix brauchen wir Regeln – und wenn das nicht hilft auch Sanktionen. Die Digitalisierung bringt – wie die Wissenschaft weiß – nicht nur Demenz mit sich, sondern sicht-, hör-, riech- und fühlbar auch eine Form von Degeneration. Bestes Beispiel: öffentliche Verkehrsmittel.

Wer Öffis nutzt, der weiß, wie es zugeht. Wie kaum ein Mensch mehr ins Narrenkastl schaut, sondern fast alle aufs Handy. Wie Menschen auf engstem Raum dazu neigen, sich beim Telefonieren nicht nur unbedingt sehen zu wollen, sondern auch anschreien zu müssen, weil die Stöpsel im Ohr jedwede Lautstärkenmodulation der Stimme außer Kraft zu setzen scheinen. Privatsphäre – die eigene wie die der anderen?

Darauf wird gepfiffen, scheint’s – wie auch auf die olfaktorischen Gemeinheiten, die geruchsintensives Essen für die Allgemeinheit mit sich bringt, weil es dem kurz vor Unterzuckerung Kollabierenden nicht zumutbar ist, nach dem Aus- oder vor dem Einstieg zu essen?

Ehe die Maßregelungsrufe für Tech-Giganten und KI immer lauter werden: Wie wäre es, die menschliche Intelligenz zu nutzen, das Handy mal wegzulegen, den Hausverstand einzuschalten? Wenn der verkümmert, was der Fall ist, weil vom Handy eine Sucht ausgeht, die vor keinem Alter Halt macht, dann muss man eingreifen.