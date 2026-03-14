Geschafft? Nun ja, geschafft haben es die Schülerinnen und Schüler der 4C im GRG23 in Wien-Liesing noch nicht. Aber immerhin ist "Halbzeit". Noch bis 25. März verzichtet die 4C geschlossen auf das Smartphone. Manche Schüler sind telefonisch gar nicht erreichbar, andere haben sich ein Klapp-Handy besorgt, mit dem man zumindest SMS verschicken und telefonieren kann. Aber Soziale Medien und Apps sind für alle passé. Der KURIER begleitet die 4C bei ihrem "Handy-Entzug", den derzeit österreichweit mehr als 70.000 Schülerinnen und Schüler im Zuge des sogenannten Handyexperiments versuchen. Wie sind bislang die Erfahrungen? Welche Ängste und Sorgen haben sich bewahrheitet? Und vor allem: Sind die drei Wochen ohne Smartphone schaffbar? Im Gespräch mit dem KURIER ziehen Direktor Markus Michelitsch, und Klassenvorständin Franziska Besin eine auffallend positive Zwischenbilanz. "Ich habe das Gefühl, mehr Energie zu haben", sagt Michelitsch, der am Feldversuch selbst teilnimmt und drei Wochen lang nur per Tastenhandy kommuniziert.

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Nachrichten überprüft er nicht stündlich oder minütlich, sondern nur noch einmal am Tag. "Und ich habe das Gefühl, viel mehr Zeit zu haben." Das Beispiel des Smartphone-Verzichts scheint Schule zu machen. So hat sich ein Lehrerkollege spontan selbst auf das Experiment eingelassen. "Und er überlegt schon jetzt, ob er nicht grundsätzlich und für immer beim Klapphandy bleibt." Eine bemerkenswerte Beobachtung hat Klassenvorständin Besin: "Grundsätzlich geht es den Jugendlichen gut, niemand hat abgebrochen." Gleichwohl sei bei Einzelnen eine Verschiebung zu beobachten: "Ein Schüler, der viel Zeit am Smartphone verbrachte, verzichtet jetzt aufs Handy, verbringt aber dieselbe Zeit vor dem Computer oder vor dem Fernseher. Die Bildschirmzeit hat sich unterm Strich also nicht verändert."

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Für Oliver Scheibenbogen ist diese Beobachtung nicht überraschend. Scheibenbogen ist Suchtexperte, arbeitet an der Sigmund-Freud-Universität und am Anton-Proksch-Institut, und begleitet als Wissenschafter professionell das Handy-Experiment. "Das Ausweich-Phänomen, also dass die Bildschirmzeit vom Smartphone auf den Laptop wechselt, ist nichts Ungewöhnliches. Allerdings sehen wir auch in diesen Fällen mitunter eine Verbesserung des psychischen Wohlbefindens." Warum? "Weil die ständigen Unterbrechungen, die das Smartphone in der Hosentasche oder am Tisch liegend verursacht, wegfallen und die Konzentrationsfähigkeit nicht ganz so stark leidet."