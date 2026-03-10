Ein Leben ohne Smartphone: Möglich, aber sinnlos? Diskutieren Sie mit

Wie lange können Teenager ohne Snapchat und Instagram auskommen? Sind es sieben Tage? Sieben Stunden? Oder schaffen sie es gar nicht?

65.000 Schüler in ganz Österreich stellen sich aktuell diese Frage. Denn sie haben sich für das „Handy-Experiment“ angemeldet. Es handelt sich dabei um eine Aktion, bei der unter wissenschaftlicher Beobachtung versucht wird, drei Wochen lang auf das Smartphone zu verzichten.

Der KURIER wird das Projekt in einer Schule in Wien-Liesing begleiten und an dieser Stelle darüber berichten.

Und wie sind Ihre Nutzungsgewohnheiten? Das Handy als unverzichtbar wichtiger Bestandteil des Alltags - oder doch vielmehr Zeiträuber? Was sind Ihre Erfahrungen?

Aber zunächst: Beantworten Sie kurz noch unsere Fragen zu Ihrer Nutzungsgewohnheit - komplett anonym.