"Handypause beim Abholen": FPÖ-Svazek appelliert an Vorbildwirkung der Eltern

Geht es nach Marlene Svazek, FPÖ-Chefin in Salzburg und Landeshauptfrau-Stellvertreterin von Karoline Edtstadler (ÖVP), so soll ein bedachter Umgang mit dem Handy und Social-Media-Apps nicht einzig schulpflichtigen Kindern vorbehalten sein, sondern jedenfalls auch deren Eltern und andere Erwachsene miteinschließen.

Ein Social-Media-Posting, das Svazek (ressortzuständig für Jugend und Kinderbetreuung) beim Scrollen auf dem Handy zeigt, ehe sie Salzburgs FPÖ-Soziallandesrat Wolfgang Fürweger dabei unterbricht, soll ebenso auf das Ansinnen aufmerksam machen wie eine eigene Kampagne in Flyer-Form: „Handypause beim Abholen“.