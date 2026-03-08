Mein Handyentzug: Eine 14-Jährige erzählt von ihrem Experiment

Lena geht in das GRG23 in Wien Liesing - und ja, sie ist auch die Tochter von unserem Politikredakteur Christian Böhmer. Er hat versprochen, sie ganz alleine schreiben und von ihren Erfahrungen berichten zu lassen.

Also: Wie geht es einer 14-Jährigen, die normalerweise vier Stunden täglich mit ihrem Smartphone verbringt? Wie kommuniziert sie mit ihren Freunden? Und gewinnt sie nicht vielleicht sogar wirklich an Lebensqualität?

Gemeinsam mit ihrer Klasse - und insgesamt 72.000 Schülerinnen und Schülern in ganz Österreich stellt sich Lena dem Experiment, drei Wochen lang ohne Handy auszukommen.

An dieser Stelle berichtet sie uns täglich von ihren Erfahrungen und von den Hürden, auf die sie bei diesem Experiment gestoßen ist.