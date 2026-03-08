Mein Handyentzug: Eine 14-Jährige erzählt von ihrem Experiment
Lena geht in das GRG23 in Wien Liesing - und ja, sie ist auch die Tochter von unserem Politikredakteur Christian Böhmer. Er hat versprochen, sie ganz alleine schreiben und von ihren Erfahrungen berichten zu lassen.
Also: Wie geht es einer 14-Jährigen, die normalerweise vier Stunden täglich mit ihrem Smartphone verbringt? Wie kommuniziert sie mit ihren Freunden? Und gewinnt sie nicht vielleicht sogar wirklich an Lebensqualität?
Gemeinsam mit ihrer Klasse - und insgesamt 72.000 Schülerinnen und Schülern in ganz Österreich stellt sich Lena dem Experiment, drei Wochen lang ohne Handy auszukommen.
An dieser Stelle berichtet sie uns täglich von ihren Erfahrungen und von den Hürden, auf die sie bei diesem Experiment gestoßen ist.
21 Tage ohne Smartphone - ein Protokoll
-
Tag 3: Wie sollen wir uns als Gruppe treffen?
Heute ist der dritte Tag, und mir geht es relativ gut. Der Tag hat sich angefühlt wie jeder andere Schultag. Nur am Heimweg hat mir mein Handy gefehlt. Ich wollte viele Sachen nachschauen und meine Freunde und ich wollten uns für das Wochenende ein Treffen ausmachen - aber wir wussten nicht wie. Im Normalfall hätte wir eine WhatsApp Gruppe erstellt. Aber jetzt, da keiner von uns mehr WhatsApp hat, ist das irgendwie viel schwieriger. Vor allem wenn sich mehrere Leute treffen wollen.
-
Tag 2: Ich habe erste SMS getippt
Nach dem Aufwachen hab’ ich mich an meinen Traum erinnert. Darin hatte ich mein Smartphone, und hab‘ es eingeschaltet. So egal kann mir mein Handy also doch nicht sein…. Das Komische ist: Unter tags hab ich es heute nicht vermisst. Ich hatte am Nachmittag tanzen und wollte zusammen mit meinen Freudinnen zum Training fahren. Aber dann ist uns aufgefallen, dass wir das ja nicht so einfach in die Gruppe schreiben können, wir hätten uns alle gegenseitig anrufen müssen. Da ist uns wieder aufgefallen, wie praktisch das Smartphone ist. Als Ablenkung und damit mir nicht langweilig wird, war ich zusätzlich laufen und hab ein Workout gemacht. Es hat richtig gut funktioniert. Außerdem habe ich angefangen, SMS auf dem Klapphandy zu schreiben. Es dauert zwar länger als am Smartphone, aber irgendwie macht es auch Spaß. Ich habe das Gefühl meiner ganzen Klasse geht es bis jetzt noch richtig gut mit dem Handy-Experiment. Soweit ich weiß, ist keiner kurz davor abzubrechen.
-
Tag 1: Ich hab mir kurz selbst leid getan
Heute ist der erste Tag des Experiments. Wir haben alle zusammen die Handys abgedreht und in unsere Schultaschen gepackt, damit wir sie später den Eltern geben können. Meine Freunde und ich, wir dachten uns: Warum machen wir das eigentlich? Drei Wochen sind schon relativ lang! Nach dem Unterricht, als ich aus der Schule ging, wollte ich aus Reflex zum Handy greifen, aber: Das ging ja nicht. Mir wurde klar: Jetzt ist es wirklich weg. Das war ein schwerer Moment. Ich setzte mich mit meiner Freundin auf den Boden und hab mir kurz selbst leid getan. Am Nachmittag haben wir dann für die Schule gelernt, und ich weiß nicht, wann ich zuletzt so schnell und konzentriert war. Keine Ablenkungen, kein Gefühl, ständig nachschauen zu müssen, wer mir auf Snapchat schreibt. Am Abend hab ich noch Tennis gespielt, und der Tag ist schnell vergangen. Ich hab mein Smartphone nicht vermisst.