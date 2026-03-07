VIDEO | REPORTAGEN

Handy-Experiment: Schaffen Schüler 21 Tage ohne Smartphone?

Seit Mittwoch verzichten 70.000 Schülerinnen und Schüler auf ihr Smartphone. Im Wiener GRG23 in Liesing macht auch die Klasse 4C mit. Der KURIER begleitet sie dabei.
Daniel Jamernik und Christian Böhmer
07.03.2026, 15:55

Im GRG23 in Wien-Liesing verzichten zwei von 42 Klassen auf ihr Smartphone. Eine davon ist die 4C. Die Schülerinnen und Schüler gehören zu den rund 70.000 Jugendlichen in Österreich, die seit Mittwoch beim „Handy-Experiment“ mitmachen.

Im Video begleiten wir die Klasse am ersten Tag – und hören, was die Schülerinnen und Schüler über den Verzicht auf soziale Medien, Navigation oder WhatsApp denken.

