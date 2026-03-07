Im GRG23 in Wien-Liesing verzichten zwei von 42 Klassen auf ihr Smartphone. Eine davon ist die 4C. Die Schülerinnen und Schüler gehören zu den rund 70.000 Jugendlichen in Österreich, die seit Mittwoch beim „Handy-Experiment“ mitmachen.

Im Video begleiten wir die Klasse am ersten Tag – und hören, was die Schülerinnen und Schüler über den Verzicht auf soziale Medien, Navigation oder WhatsApp denken.