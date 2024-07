Mord, Terror, Schlepperei: Wie neue Regeln zur Handyabnahme Ermittlungen gefährden könnten

Das kann – je nach Datenumfang – Stunden, Tage oder sogar Wochen dauern, sagt Haslinger: „Es besteht die Gefahr, dass wichtige Ermittlungsansätze zu spät bekannt werden und in der Zwischenzeit schon andere Beweismittel vernichtet wurden.“ Etwa, wenn größere Mengen an Drogen gebunkert wurden.

In das Handy hineinschauen dürfte nur ein Datenforensiker, der nicht im Ermittlerteam ist. Dieser soll eine Kopie des gesamten Datenbestands erstellen und diesen auf jene Kriterien einschränken, die in der Anordnung angeführt sind (siehe Infokasten unten).

In so einem Fall könnte man im Handy nachschauen, mit wem sich das Opfer zuletzt getroffen, mit wem es kommuniziert hat, erklärt Haslinger. So werde etwa rasch geprüft, ob es ein Betretungsverbot gibt: „Wenn man im Handy dann liest, dass sich die Frau mit ihrem Ex-Partner zu einer Aussprache getroffen hat, dann ist er der Erste, nach dem man fahndet.“

3. Ein Terrorist kann von der Polizei ausgeschaltet werden

So geschehen im November 2021 in Wien: Damals gab es etliche Meldungen, dass mehr als nur ein Terrorist in Wien unterwegs ist. Die Polizei, sagt Haslinger, könne, sobald sie einen Täter ausgeschaltet hat, im Handy nachschauen, ob es Kommunikation mit möglichen Mittätern gibt, ob er sich in Gruppen mit anderen über seine Pläne ausgetauscht hat.

Das Handy spiele auch eine zentrale Rolle, wenn Sprengstoff oder Geiseln vermutet werden: Man könne nachschauen, ob der Täter eine bestimmte Adresse besonders oft aufgesucht hat.

Zwar gibt es im Sicherheitspolizeigesetz Regelungen zur akuten Gefahrenabwehr – Haslinger würde aber dafür plädieren, in der Strafprozessordnung eine möglichst klare, praktikable Regelung zu schaffen. Die vorliegende sei das jedenfalls nicht.