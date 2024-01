Dem widerspricht Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP): „In erster Linie sind nicht die Richter, sondern die Staatsanwälte mehr gefordert.“ Laut VfGH-Erkenntnis muss in Zukunft nämlich genau angegeben werden, welche Kategorie an Daten aus welchem Zeitraum und zu welchem Zweck ausgewertet werden soll. Das wird Aufgabe der Staatsanwaltschaften, die damit um eine richterliche Bewilligung ansuchen.

"Journalrichter", die von Zadić erwähnt wurden, entscheiden nur außerhalb der Amtsstunden, ansonsten die Haft- und Rechtsschutzrichter - und die nach derzeitiger Regelung in Form einer Bewilligungsstampiglie, also per Stempel, erklärt Edtstadler, selbst ehemalige Richterin.