Halbes Jahr Burkaverbot: Fast keine Burkas verboten

Kurz vor der Nationalratswahl trat im Oktober 2017 einer der letzten gemeinsamen Gesetzesbeschlüsse von Rot-Schwarz in Kraft. Eine gesetzeswidrige Verhüllung der Gesichtszüge ist seitdem mit einer Verwaltungsstrafe von 150 Euro belegt. Das gemeinhin als " Burkaverbot" bekannte Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz betrifft aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht nur Musliminnen, sondern auch Menschen mit Schutzmasken, Fußballfans mit Schals vor dem Gesicht oder sogenannte Horrorclowns. Von der Regel ausgenommen sind tatsächliche Clowns, Krampusse und andere Brauchtumshüter sowie Menschen, die aus nachweislich medizinischen Gründen einen Atemschutz brauchen. Oder Maskottchen im Rahmen ihrer Berufsausübung.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz war im Vorjahr als Integrationsminister maßgeblich am Zustandekommen des Verbots beteiligt. Ein halbes Jahr nach dem Inkrafttreten stellt sich die Frage, inwieweit die angebliche Aufgabe der Verordnung, durch das Zurückdrängen von Gesichtsverschleierung Integration zu fördern, tatsächlich erfüllt wird. Statistisch steht man hier vor einem großen Problem. Man müsste erfassen, wie viele Nikab- oder Burkaträgerinnen tatsächlich in Österreich leben und ob das Gesetz deren Verhalten im öffentlichen Raum tatsächlich verändert hat.

Innenministerium liefert kaum Daten

Schon eher möglich ist es, die Treffsicherheit des Gesetzes zu bestimmen, indem man die Zahl der Strafen und die Gründe für die Amtshandlungen erhebt. Ein Versuch der Neos vom vergangenen November, per parlamentarischer Anfrage Informationen über "Anzahl und Art der verhängten Verwaltungsstrafen" zu bekommen, wurde im Jänner vom neuen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) eher knapp beantwortet. Bis 20. Dezember 2017 habe es lediglich zwei Festnahmen gegeben. Daten über Verwaltungsstrafen wurden von Kickl keine herausgegeben, weil auch keine weiterführenden Statistiken im Ministerium geführt würden, hieß es. Die "retrospektive manuelle Auswertung der Daten" würde einen "unvertretbaren hohen Verwaltungsaufwand verursachen und entsprechende Ressourcen binden".

Das Nachrichtenmagazin profil hat sich hingegen die Mühe gemacht, Polizeidirektionen, Bezirkshauptmannschaften und Strafämter durchzurufen. In manchen Bundesländern wie Vorarlberg wurden hierbei überhaupt keine Verstöße gemeldet. Auf der anderen Seite der Skala steht Spitzenreiter Wien, wo die Landespolizeidirektion für den Oktober des Vorjahres 81 Abmahnungen und zwölf Anzeigen, für November 23 Abmahnungen und zwei Anzeigen und für den Dezember gerade noch sechs Abmahnungen und eine Anzeige gemeldet hat. Anfang des Jahres sei die Statistik eingestellt worden, weil es de facto keine Amtshandlungen mehr gegeben habe, bestätigte ein Polizeisprecher dem profil.

Mann mit Sporthaube

Was auffällt: Nur ein geringer Teil der Amtshandlungen dürfte tatsächlich auf Nikabs oder Burkas zurückzuführen zu sein. Selbst in Salzburg, wo mit Zell am See der Hotspot für arabische Urlauber schlechthin liegt, habe es bis März lediglich eine Anzeige gegeben, berichtet profil. Dabei habe es sich allerdings um einen Mann mit Sporthaube gehandelt.

Polizeiliche Abmahnungen, wie sie bei einem Lokalaugenschein der APA am Tag des Inkrafttretens des AGesVG in Zell am See beobachtet werden konnten, wurden überhaupt nur in Wien statistisch erfasst.