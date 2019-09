Haimbuchner kündigt Suspendierung Straches an

Die FPÖ zieht Konsequenzen aus der Spesenaffäre ihres nach dem Ibiza-Skandal zurückgetretenen Parteiobmanns. "Es wird am Dienstag zu einer Suspendierung von Heinz-Christian Strache kommen", sagte Oberösterreichs FP-Chef Manfred Haimbuchner den Oberösterreichischen Nachrichten. Ob es auch zu einem Ausschluss kommen könnte, wollte er nicht kommentieren.

An der Suspendierung führt laut Haimbuchner kein Weg vorbei. Es sei wichtig, eine Trennung von "gewissen Milieus" zu vollziehen, sagte er im Vorfeld von Bundesparteivorstand und Präsidium der FPÖ in Wien: "Wir brauchen eine Neustrukturierung der Partei - hin zu einer gesamthaften seriösen Rechtspartei wie in Oberösterreich und weniger schrill.

Länder wollen Strache nicht mehr

Bereits im Laufe des Tages hatten sich die blauen FPÖ-Landeschefs klar zu Straches Zukunft in der Partei geäußert. „Wir müssen jetzt Kante zeigen, klare Verhältnisse schaffen“, sagts etwa Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger zum KURIER. Man könne sich nicht als Partei des kleinen Mannes bezeichnen, „und dann gibt ein Funktionär das Geld mit beiden Händen aus“.

Tirol-Chef Abwerzger geht davon aus, „dass Strache nicht mehr zu halten ist.“