Manfred Haimbuchner: „Es gibt ein klares Bekenntnis zu Europa“

Dem FPÖ-Neujahrstreffen, zu dem Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der geschäftsführende Klubobmann Johann Gudenus und der EU-Abgeordnete Harald Vilimsky heute, Samstag, in die Messe Wien einladen, bleibt Manfred Haimbuchner fern. Keine innerparteiliche Differenz, sondern ein privater Anlass ist der Grund. Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter feiert den ersten Geburtstag seines Sohnes. Das Vatersein habe seine Politik verändert, „und die Sorge um den sozialen Frieden, wenn man über die Grenzen hinausschaut, größer gemacht“, sagt er im Gespräch mit dem KURIER.

KURIER: Welche Entwicklungen in Europa machen Ihnen Sorgen?

Manfred Haimbuchner: In Frankreich sieht man mit den Gelb-Westen-Protesten exemplarisch, dass vieles in Europas Staaten auseinanderdriftet. Das macht mich persönlich sehr nachdenklich. Deshalb ist es so wichtig, dass die Politik die Menschen mitnimmt. Eben genau das ist das Verdienst der Bundesregierung.

Werden wir in fünf oder zehn Jahren Ihrer Einschätzung nach mehr, weniger oder gleich viele Mitgliedstaaten haben?

Der Brexit zeigt, dass die Entscheidung weder gut ist für die EU noch für Großbritannien. Bei aller Kritik an der EU und allen Verwerfungen, bin ich ein großer Befürworter eines geeinten Europas. Aber eines Europas, das sich selbst reformiert und mit einem Geist, einer Seele befüllt wird.