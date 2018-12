Heinz-Christian Strache im Gespräch: Wie rechts ist die FPÖ? „Wir sind normal“

Vizekanzler Heinz-Christian Strache lässt sein Handy keine Minute aus den Augen, auch beim Fernsehinterview liegt es in Kontaktweite. Am 21. Dezember ist der errechnete Geburtstermin, es kann jederzeit so weit sein: Strache und seine Frau Philippa erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, es wird ein Bub. Er sei aufgeregter als seine Frau, sagt Strache. Sie mache immer noch zwei Stunden Sport am Tag, es gehe ihr blendend.

KURIER: Hat die FPÖ zwei Gesichter? Einerseits das des ausgeglichenen Regierungspartners, andererseits gibt es ein Ali-Video, mit dem Sie die eigene Klientel mit aggressiver Werbung bedienen?

Heinz-Christian Strache: Fehler passieren überall. Das Video war in der Art, wie es gemacht war, suboptimal und wurde sofort vom Netz genommen. Ein Mitarbeiter hat das ohne Rückfrage gemacht, was zeigt, dass wir das nicht beabsichtigt hatten.

Aber das war nicht das einzige umstrittene Sujet. Bei der Mindestsicherung gab’s auch eines.

Werbung lebt oft auch von Überspitzung und über Geschmack lässt streiten. Gerade bei der Mindestsicherung geht es uns darum, Zuwanderungsanreize ins Sozialsystem abzustellen. Dazu stehen wir.

Sie werden medial wegen rassistischer Propaganda oft kritisiert. Wie ist generell Ihr Verhältnis zu Medien?

Rassistische Propaganda weise ich zurück. Bitte nicht mit solchen Plattitüden und Brutalvorwürfen operieren. Wir haben ein gutes Verhältnis zu den Medien, die vierte Gewalt macht gute Arbeit. Ich habe aber manchmal den Eindruck, dass Politiker mit Kritik besser umgehen können als manche Medien.