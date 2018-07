FPÖ lädt Salvini zu Urlaub nach Wels ein

Unter den Sommerurlaubsorten genießt Wels zwar noch nicht die Popularität spanischer oder griechischer Inseln. Nachdem der italienische Innenminister Matteo Salvini vom Inselrat von Mallorca zur "unerwünschten Person" erklärt worden ist, erreicht ihn am Sonntag dennoch ein Urlaubsangebot aus Oberösterreich. Die FPÖ Oberösterreich lädt den Politiker der Rechtsaußen-Partei Lega "ausdrücklich nach Oberösterreich und Wels ein".

Der einstimmige Beschluss des mallorquinischen Inselrates, Salvini nicht willkommen zu heißen, ging auf einen Antrag der Linkspartei Podemos zurück, wie italienische Medien am Samstag berichteten. Die Partei verurteilte die Aussagen Salvinis, die "voller Ausländerfeindlichkeit und menschenverachtend" seien.

In einer gemeinsamen Aussendung kritisieren Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner und der Welser FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabl nun die Entscheidung des Inselrats "als unangebracht und unverhältnismäßig". Salvini habe "in Europa einen Nachdenkprozess in der Einwanderungspolitik bewirkt und mitgeholfen, einen ungeregelten Zuzug nach Europa zu verhindern".