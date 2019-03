Guten Abend, diese Serien über Überwachung können Sie jetzt anschauen

Und die Episode ist damit nicht alleine. Die Kultur kann sich ein wenig ruhmreiches Abzeichen anheften: Sie ist zu einem verdammt guten Zukunftsindikator geworden, und zwar dort, wo es weh tut. George Orwells „1984“ wird immer aktueller. Der legendäre Autor Philip K. Dick hat sich in der 1956 erschienenen Story „Minority Report“ mit algorithmusbestimmter Präventivhaft für Menschen, die noch nichts verbrochen haben, beschäftigt (2002 verfilmt mit Tom Cruise).

Die Cyberpunk-Romane der 1980er und 1990er spielen in einer eine durch Technologie entdemokratisierten, neu-darwinistischen Gesellschaft mit machtlosen Staaten und übermächtigen Tech-Unternehmen.

Und zuletzt wanderte die Ahnung, dass uns dank Technologie humanistisch herausfordernde Zeiten bevorstehen, ins Fernsehen. „Du wirst beobachtet. Die Regierung hat dafür ein geheimes System. Eine Maschine, die dich ausspioniert.“ So startet jede Episode der weithin unterschätzten Serie „Person Of Interest“, in der es um die durch Künstliche Intelligenz ermöglichte Totalüberwachung geht.