Sicherungshaft: Was bisher erlaubt und was verboten ist

Präventivhaft für gefährliche In- und Ausländer? Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber? Mit oder ohne richterlichen Beschluss? Seit dem „Fall Dornbirn“ (ein 34-jähriger, bereits straffällig gewordener Türke erstach den Sozialamtsleiter der BH Dornbirn) richten sich Politiker aller Couleurs beinah täglich aus, wie sie mit „gefährlichen“ Menschen umzugehen gedenken. Kanzler Sebastian Kurz will in den kommenden Tagen einen „Regierungsgipfel“ einberufen und Rechtssicherheit schaffen, was künftig möglich sein soll. Fix ist, dass laut Innenministeriumsstaatssekretärin Karoline Edtstadler eine Sicherungshaft nur für gefährliche Asylwerber gelten soll. Verhängt werden können soll diese – zeitlich beschränkte – Sicherungshaft nur mit richterlicher Genehmigung.