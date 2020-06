Grünes Licht für Bankgeheimnis-Aus

Es ist vollbracht: Nach jahrelanger Blockade haben Österreich und Luxemburg im Rat der EU-Finanzminister am Dienstag zugestimmt, dass die Kommission mit fünf Drittstaaten ( Schweiz, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Monaco) über die Zinsbesteuerung verhandelt. Das Ziel: Die Zinserträge von EU-Bürgern in diesen Ländern sollen an die Heimatstaaten gemeldet werden. Gibt es eine Einigung, müsste in Österreich das Bankgeheimnis für Steuer-Ausländer fallen.

Fekter begründete ihre Zustimmung damit, dass das Verhandlungsmandat „im Sinne Österreichs präzisiert wurde“. So sollen die Steuer-Daten automatisch übermittelt werden – nicht nur auf Anfrage. Bei bisher anonymen Trusts soll die Eigentümerstruktur transparent werden. Und drittens habe die Kommission „klargestellt, dass unsere Abkommen mit der Schweiz und Liechtenstein nach wie vor gelten“.

Dieser letzte Punkt könnte innenpolitisch spannend werden. Denn hier sind Faymann und Fekter uneinig.