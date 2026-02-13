Die zeitliche Nähe wird wohl kein Zufall gewesen sein: Mit ihrem Auftritt beim Opernball stahl die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling Donnerstagabend so manchem Promi die Show. Dafür sorgte ihr Kleid mit der unübersehbaren Aufschrift „Tax the rich. Save the climate.“

Nur wenige Stunden später lieferte Parteichefin Leonore Gewessler das inhaltliche Unterfutter zu der Aktion ihrer jungen Parteikollegin: „Superreiche fair besteuern“, lautet die Kampagne, die die Ökos nun bundesweit starten wollen. Ziel ist die Schaffung einer Erbschaftssteuer auf sehr hohe Vermögen. Konkret auf solche über einer Million Euro. Eigenheime als Hauptwohnsitz, klein strukturierte Familienunternehmen und bäuerliche Betriebe sollen ausgenommen bleiben.

25 bis 35 Prozent Steuern

Für darüberhinausgehende Vermögensteile schlagen die Grünen ein progressives Modell mit Steuersätzen von 25, 30 und 35 Prozent vor. Laut Berechnungen könnten dadurch rund 1,5 Milliarden Euro jährlich eingenommen werden. Das Geld soll gezielt in Schulen und Kindergärten investiert oder dazu verwendet werden, Arbeit zu entlasten. „Wir wollen die Gerechtigkeit wieder ins Zentrum der politischen Debatte führen.“

Die Kampagne kann auch als Versuch Gewesslers gedeutet werden, eines ihrer Versprechen einzulösen, das sie bei der Übernahme der Partei im Vorjahr abgeben hatte, nachdem diese aus der Regierung geflogen war: Die Grünen sollen sich künftig nicht mehr allein auf das Thema Klimaschutz fokussieren, sondern inhaltlich breiter werden und näher bei den alltäglichen Sorgen der Menschen sein.

Dass man dafür nun das Thema Reichensteuer wählt, überrascht dennoch ein wenig. Handelt es sich doch dabei um eine der Kernforderungen von SPÖ-Chef Andreas Babler, der mit ähnlichen Modellen in den Wahlkampf 2024 gezogen war, ohne jedoch damit auf nennenswerte Wähler-Resonanz gestoßen zu sein.