Lena Schilling am Opernball: "Nobel geht die Welt zugrunde"
Zusammenfassung
- Lena Schilling nutzte den Wiener Opernball für eine politische Botschaft mit dem Slogan "Tax the rich, save the climate".
- Sie fordert die Besteuerung von Superreichen und eine Umverteilung zugunsten von Gemeinwohl und Klimaschutz.
- Schilling betont, dass Superreiche Verantwortung für die Kosten der Klimazerstörung übernehmen sollen.
Lena Schilling, Europaabgeordnete der Grünen, hat ihren Auftritt beim Wiener Opernball für eine politische Botschaft genutzt.
Schilling trug am roten Teppich ein Kleid mit der Aufschrift "Tax the rich, save the climate“ sowie ein Protestbanner mit der Botschaft "Nobel geht die Welt zugrunde".
Die 25-Jährige wolle damit ein "deutliches Zeichen für Gerechtigkeit und Klimaschutz" setzen, wie aus einer Aussendung hervorgeht.
Sie fordert darin, Superreiche zu besteuern und eine Umverteilung zum Gemeinwohl und Klimaschutz: "Wir können die Klimakrise nicht verhindern, solange Superreiche mit ihrem unbesteuerten Erbe leben, als gäbe es kein Morgen."
Schilling fordert mehr Steuergerechtigkeit für superreiche Erben: "Bei meinem Protest geht es offensichtlich nicht um die Mama, die heute Freude am Eröffnungswalzer ihrer Tochter hat, sondern um die 400 Superreichen in Österreich mit mehr als 100 Millionen Vermögen, die Profite mit der Zerstörung unseres Planeten machen. Wer es sich leisten kann, muss Verantwortung übernehmen und für die Kosten der eigenen Klimazerstörung geradestehen."
