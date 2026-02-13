Lena Schilling am Opernball: "Nobel geht die Welt zugrunde"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Lena Schilling, Europaabgeordnete der Grünen, hat ihren Auftritt beim Wiener Opernball für eine politische Botschaft genutzt. Schilling trug am roten Teppich ein Kleid mit der Aufschrift "Tax the rich, save the climate“ sowie ein Protestbanner mit der Botschaft "Nobel geht die Welt zugrunde".

Die 25-Jährige wolle damit ein "deutliches Zeichen für Gerechtigkeit und Klimaschutz" setzen, wie aus einer Aussendung hervorgeht. Sie fordert darin, Superreiche zu besteuern und eine Umverteilung zum Gemeinwohl und Klimaschutz: "Wir können die Klimakrise nicht verhindern, solange Superreiche mit ihrem unbesteuerten Erbe leben, als gäbe es kein Morgen."