Opernball 2024: Lugner im Glück, ein Sicherheitsproblem und ein neuer Logen-Kaiser

Vor lauter Glücksgefühlen ob seines diesjährigen Stargastes Priscilla Presley hat Richard Lugner eine spontane Gesundung erfahren. Am Ball noch sehr angeschlagen, zeigte er sich Freitagvormittag wieder top fit. „Ich habe wunderbar geschlafen und mir geht’s richtig gut“, so der Baumeister zum KURIER.

Brisant: In der Mittelloge sind Lugner und Presley zeitgleich mit Ex-Schwiegersohn in spe Helmut Werner aufgeschlagen. Zum großen Showdown der beiden kam es aber nicht. „Ich hab ihn gar nicht gesehen“, so Lugner, der erst um halb vier ins Bett gekommen ist.

Werner hat ja für Unternehmer Markus Deussl die Logengäste gecheckt – darunter auch Italo-Westernlegende Franco Nero, dessen wacher Blick übrigens immer noch stechend blau ist. Entspannt streifte „Django“ durch die Gänge, wagte sogar ein Tänzchen mit Pocher-Ex Sandy Meyer-Wölden und schickte fleißig seine Balleindrücke via SMS in die Welt hinaus. Kurz vor eins in der Früh trat er den Heimritt an.

Die Ankunft von Deussls Logengästen war aber eher alles andere als entspannt. Mussten sie doch mit der Limousine eine Extrarunde drehen und konnten dann erst recht nicht über die Feststiege einmarschieren. Dem Vernehmen nach soll auch das Service in der Loge nicht so prickelnd gewesen sein.

Egal, Deussl, der sich von all seinen Gästen, wie neben Franco Nero, auch Comedian Oliver Pocher (drehte am Ball auch gleich für die neue Pro7-Show „rent a Comedian“), seine Ex Sandy Meyer-Wölden und Heino, eine Unterschrift auf seinen Zylinder holte, will auf jeden Fall auch 2025 wieder beim Opernball mit dabei sein. Ein Grund vielleicht auch, dass ihm selbst Bundeskanzler Karl Nehammer einen Besuch in seiner Loge abgestattet hat.