In der wundersamen Welt des Wiener Opernballs treffen auch dieses Jahr exklusive Designer-Roben auf nicht ganz ernst gemeinten Spaß-Outfits. In fast jedem Fall gilt: Sehen und gesehen werden auf der bekanntesten Feststiege des Landes.

Trendsetterin Priscilla Presley

Der bekannteste Stargast des Abends punktete auch mit einem der besten Kleider: Priscilla Presley hat sich für ein gold-silbernes Pailettenkleid von Nina Ricci (um 2.400 Euro) entschieden. Das angestaubte Label, das einst Haute Couture schneiderte und dann mit Parfums Millionen verdiente, hat einen neuen vielversprechenden Chefdesigner.

Das britische Jungtalent Harris Reed kleidete schon Beyonce und Harry Styles ein und wird von Stars wie Selena Gomez gefeiert. Nina Ricci gelang es nach Jahrzehnten der modischen Bedeutungslosigkeit und vielen kurzzeitigen Kreativchefs nun also Reed zu gewinnen – der für genderfluide und sehr verspielte puppenhafte Kreationen steht. Das erste Teil seiner Nina Ricci Kollektion trug Superstar Adele erst vor einigen Monaten bei ihrer Show in Las Vegas.

Priscilla Presley zeigt sich mit ihrer Entscheidung für Nina Ricci nun also als absolute Trendsetterin – so wie sie schon an der Seite von Elvis in den Sechziger- und Siebzigerjahren bekannt und von Fashionistas kopiert wurde.