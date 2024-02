Wiener Opernball 2024: Die ersten Promis sind schon da

Stars beim Wiener Opernball 2024

Der deutsche Designer Harald Glööckler kommt mit seiner Wahrsagerin Theodora Conte in die Wiener Staatsoper. "Ich liebe den Opernball, weil ich Tradition mag. Und in Zeiten, wo es schwierig ist, brauchen wir Märchen", erzählte er gegenüber KURIER im Vorfeld des Großevents in der Wiener Staatsoper. Außerdem trage er in seiner Funktion als Friedensbotschafter auch zum Frieden bei, "weil sehr viele Menschen an diesem Abend harmonisch feiern. Etwas Schönes kann doch nur guttun. Oder um es mit Goethe zu sagen: 'Das Vorrecht des Schönen ist, dass es nicht nützlich sein braucht.'"