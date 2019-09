Grüne zu möglicher Koalition: "Für Kurz sind wir die Teuersten"

Der Tenor: Es brauche schon eine ziemliche Kehrtwende von ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Die Grünen wollten schließlich das "strengste Transparenz- und Parteiengesetz in Europa". Fraglich sei, wie die ÖVP auf eine solche Initiative reagiere: "Dann werden wir ja sehen, wie sich die Sektenmitglieder des Kanzlerdarstellers verhalten", zeigte sich der Grünen-Chef im Wiener Metropol nicht nur in Feier- sondern auch in Angriffslaune

In Interviews gab er sich dann ein wenig gemäßigter. Jetzt gehe es einmal um Gespräche über die Sinnhaftigkeit, überhaupt an Verhandlungen zu denken. Dann müsste sich jedenfalls etwas radikal ändern gegenüber dem türkis-blauen Kurs.