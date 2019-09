Lunacek: "Das übersteigt jede Vorstellungskraft"

Dieses waren 14,5 Prozent bei der EU-Wahl 2014. Spitzenkandidatin damals: Ulrike Lunacek. Dieselbe Ulrike Lunacek, die auch Spitzenkandidatin bei der Nationalratswahl 2017 war, als die Grünen ihr bisher traumatischstes Erlebnis hatten und mit 3,8 Prozent aus dem Parlament flogen.

Lunacek im Mittelpunkt

Kein Wunder also, dass bei der Bekanntgabe der Hochrechnung alle Kameras auf die mitten in der Menge wartende Lunacek gerichtet waren - der beim Hochschießen des Grünen Balkens sichtbar ein Stein vom Herzen fiel.

"Alles über 10 Prozent wäre ein Wahnsinn gewesen", sagte sie zum KURIER, "aber das jetzt übersteigt jede Vorstellungskraft".

Damit fasste die langjährige EU-Parlamentarierin die Stimmung im Metropol gut zusammen - wenngleich manche Grüne Fans und Aktivisten ob des enorm starken ÖVP-Ergebnisses auch mit einem weinenden Auge auf das Ergebnis blicken.

Freilich ermöglicht es das starke Abschneiden von Türkis und Grün, dass sich rechnerisch eine türkis-grüne Koalition auch ohne Neos-Beteiligung ausgeht. Und damit die Chancen auf eine Regierungsbeteiligung steigen, hatte ÖVP-Chef Sebastian Kurz doch mehrfach seine Skepsis bezüglich einer Dreierkoalition zum Ausdruck gebracht.

Vor möglichen Koalitionsverhandlungen wird jetzt jedoch erst einmal gefeiert - und das sicher nicht zu knapp.

Vor 17 Uhr hatte in der Grünen Zentrale noch die Zurückhaltung regiert. Die Rückmeldungen aus dem Straßenwahlkampf wären gut gewesen, erzählte ein Aktivist, der auch am Samstag noch bis nach Mitternacht am Gürtel unterwegs gewesen ist.

Und auch, dass der Zuspruch im zehnten Wiener Bezirk, Favoriten - nicht gerade einer klassischen Grünen Hochburg - durchaus ansprechend gewesen sei, hatte zur Hoffnung eines erfolgreichen Wahlabends beigetragen.