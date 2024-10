Grüne zu Orbán-Besuch: " Alarmglocken schrillen, überhören wir sie nicht"

Ungarn sei ein Land, in dem durch Orban und seine Fidesz-Partei der Journalismus mit Füßen getreten und die Justiz unterjocht werde. "Das wollen wir in Österreich nicht."

"Auf Linie gebracht"

Maurer schildert dann die Zustände in Ungarn: "Alle freien Medien, die Orban kritisch auf die Finger geschaut haben, wurden systematisch zerstört oder auf Linie gebracht. Hunderte unliebsame Journalisten wurden entlassen."

Hinzu kommen ein "rückwärtsgewandtes Frauenbild", in dem Mütter belohnt würden und alleinstehende Frauen durch die Finger schauen würden. Diese "Herdprämie" habe die FPÖ auch in Österreich übernommen. Sichere Schwangerschaftsabbrüche seien in Ungarn kaum möglich, viele Ungarinnen würden deshalb in Österreich Hilfe suchen.