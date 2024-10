Umstrittenes Treffen zwischen Rosenkranz und Orban - und mehreren FPÖ-Granden

Als Orbán einfuhr, skandierten die SJ-Demonstranten lautstark Slogans. Die kleine Gruppe von der SoHo hatte sich am Eck des Parlaments mit Regenbogenfahnen und einem zweisprachigen Transparent mit der Aufschrift „Menschenrechte & Vielfalt verteidigen! Orbanisierung verhindern!“ platziert. Bundessekretär Sebastian Pay sagte gegenüber der APA, man wolle „ein Zeichen setzen“, damit „Orbán an Regenbogenfahnen vorbeifahren muss“.

Vor dem Parlament demonstrierten die Sozialistische Jugend (SJ), sowie die SoHo, die Queer-Organisation der SPÖ, gegen den Orbán-Besuch. „Rosenkranz empfängt mit Orbán jemanden, der die Demokratie mit Füßen tritt und vor allem den Parlamentarismus abbaut“, betonte SJ-Chef Paul Stich gegenüber der APA. „Ihn hier als Parlamentspräsident zu empfangen, im Parlament, ist ein bewusstes Signal bis in rechtsextreme Kreise hinein“, so der SPÖ-Abgeordnete.

Seit langem steht die FPÖ der ungarischen Führung sehr nahe. So ist die Orbáns Regierungspartei Fidez gemeinsam mit den Freiheitlichen in der erst vor wenigen Monaten gegründeten EU-Rechtsaußen-Fraktion „Patrioten für Europa“ vertreten.

Orbáns Regierung hatte in den vergangenen Jahren etwa die Zugänglichkeit von Medien mit Themen wie Homosexualität und Transgender für Kinder und Jugendliche stark eingeschränkt und auch die Möglichkeit einer Änderung des Geschlechtseintrags abgeschafft. Derartige Maßnahmen wurden international als Einschränkung der Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft kritisiert.

Podiumsdiskussion mit Gerhard Schröder

Am Nachmittag steht ein zweiter Termin Orbans in Wien auf dem Programm: Auf Einladung der Schweizer Zeitschrift Weltwoche diskutiert er in den Sofiensälen unter dem „Titel Frieden für Europa“ mit dem deutschen Ex-Kanzler Gerhard Schöder über den Ukrainekrieg.