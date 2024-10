FPÖ-Nationalratspräsident Rosenkranz: "Ich hatte auch schon mit Mördern zu tun"

Gerade erst zum neuen Nationalratspräsidenten gewählt, gab es schon Aufregung rund um FPÖ-Mann Walter Rosenkranz . Wie am Samstag-Abend bekannt wurde, empfängt er am Donnerstag den rechtskonservativen ungarischen Regierungschef Viktor Orban im Parlament.

Das Treffen mit FPÖ-Chef Herbert Kickl und anderen in der FPÖ sei bereits vor der konstituierenden Sitzung des Nationalrats vereinbart worden, erklärte Rosenkranz am Sonntag in der ORF-Sendung "Hohes Haus". Orban habe ihn dann relativ kurzfristig nach seiner Wahl zum Nationalratspräsidenten um ein Treffen gebeten.

Rosenkranz und das Gute im Menschen

Auch ein Interview von Rosenkranz am Nationalfeiertag mit dem früheren Leiter der Wiener Identitären für den unter Rechtsextremismus-Vorwurf stehenden Sender Auf1 sorgte für Aufsehen. Am Sonntag-Abend war der 62-Jährige dann in der ZIB2 zu Gast.

Auf1 sei als Medium "nicht verboten", so Rosenkranz: "Und bei der Beurteilung zwischen was ist jetzt rechtsextrem, da möchte ich ein bisschen aufpassen. Warum soll ich mit diesem Menschen nicht reden? Vielleicht kommt mir da auch meine Ader als Strafverteidiger zugute, dass ich in jedem Menschen immer das Gute sehe. Ich hatte sogar schon mit Mördern zu tun."