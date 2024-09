Als ein rechtsextremer Verschwörungssender ins Parlament einzog

Die Politikerinnen reagierten damit auf eine Entscheidung des Parlaments , wonach der rechtsextreme Verschwörungssender Auf1 am Sonntag zu den Nationalratswahlen aus dem Medienzentrum des Hohen Hauses senden darf. Das berichtete der Standard. Begründet wurde dies von Seiten der Parlamentsdirektion mit der „breiten Interpretation“, was ein Medium sei und was nicht.

Knapp 300.000 Abonnenten auf Telegram

Innerhalb kürzester Zeit konnte Auf1 eine enorme Reichweite aufbauen und zählt heute zu den größten Medien im rechtsextremen Verschwörungsmilieu im deutschsprachigen Raum. 2021 wurde der Sender während der Corona-Pandemie von Stefan Magnet gegründet. Zeitweise sendete ein Regionalsender das Programm – rechtswidrig, wie die österreichische Medienbehörde KommAustria feststellte. Der Versuch, in Deutschland über Satellit zu senden, scheiterte. Der wichtigste Kanal ist aber ohnehin Telegram, wo der Sender 288.221 Abonnenten hat. Es gibt ein Studio in Berlin, auch in der Schweiz will man Fuß fassen.