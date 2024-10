Jurist, Gitarrist, "Parteisoldat": Wer ist Walter Rosenkranz?

Dass die interne Wahl der FPÖ auf Rosenkranz fällt, ist auch dem Umstand geschuldet, dass der bisherige Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer für das Präsidium auch deshalb nicht mehr zur Verfügung steht, weil er FPÖ-Spitzenkandidat im Burgenland (Landtagswahl im Jänner 2025) wird. Hofer ist es auch, der am Vorabend der konstituierenden Sitzung im Parlament erneut das Wort für seinen Parteikollegen ergreift.

Grund für die anhaltende und laute Kritik an Walter Rosenkranz ist insbesondere seine Mitgliedschaft in der "Wiener akademischen Burschenschaft Libertas", deren Wahlspruch laut Website lautet: "Freiheit-Ehre-Vaterland bildet die Leitlinie unseres Tuns. Als 'weiße' Burschenschaft ist tadellose Haltung in jeder Hinsicht für uns Liberten selbstverständlich."

Grüne Petition gegen blauen Kandidaten

Während Hofer seinen Nachfolger im NR-Präsidium als "durch und durch Demokraten" bezeichnet, sehen das die Grünen, die eine eigene Petition gegen Rosenkranz initiierten, gänzlich anders. "Es wäre ein verheerendes Signal, wenn eine Person aus einer rechtsextremen Partei an der Spitze des österreichischen Nationalrates stünde. Es ist das zweithöchste Amt in unserer Republik und es wäre ein Gebot der Stunde, sich auf einen Nationalratspräsidenten zu einigen, der tragfähig, tragbar und europatauglich ist", so der grüne Klub im Vorfeld.