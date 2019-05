Grüne: Rudi Anschober lässt Spitzenkandidatur offen

Die Grüne Wirtschaft Oberösterreich hat sich am Freitag "ganz klar" für Landesrat Rudi Anschober als Spitzenkandidat der Grünen für die Nationalratswahl ausgesprochen. Der Angesprochene wollte sich in einer Pressekonferenz in Linz zu einem möglichen Antreten nicht Äußern. Die Grünen hätten "paktiert", dass derzeit "niemand ja oder nein in der Öffentlichkeit sagt".

Grüner Fahrplan auf Schiene

Derzeit werde auf Bundesebene der Fahrplan fixiert. Wegen des Ausscheidens aus dem Nationalrat nach der vergangenen Wahl dürfe man "nicht vergessen, wir fangen bei Null an und haben für den Wahlkampf kaum finanzielle Ressourcen", gab Anschober zu bedenken. Jetzt gelte es zuerst eine Strategie und Organisation zu entwickeln.

Bundessprecher Werner Kogler werde daher nächste Woche auch eine Bundesländertour machen. Erst zum Schluss stelle sich die Personalfrage, "die werden wir sehr loyal und solidarisch lösen". Man arbeite "sehr, sehr zügig", mehr wollte er zum Termin der Bekanntgabe des Spitzenkandidat nicht sagen.