Comeback im Nationalrat: Kogler soll es richten – schon wieder

Nur dann könne er sich des vollen Rückhalts sicher sein, heißt es aus seinem Umfeld. Kogler ist ein gewiefter Stratege und Kommunikator – und da kennt er kein Pardon.

So überraschte er mitten im EU-Wahlkampf in einem KURIER-Interview mit der Ansage, es wäre vielleicht gescheiter gewesen, die Partei wäre damals, nach der Wahlniederlage 2017, in Konkurs gegangen. „Wichtig ist die grüne Idee. Und die hätte auch in einer ganz neuen Partei weiterleben können, mit einer glatteren Struktur und einer deutlich flotteren Vorgehensweise“, sagte er da.

Ungeschriebene Gesetze

Dafür, dass er den Wiederaufbau in die Hand nahm, stellte er Bedingungen: Etwa, dass junge Kräfte in den Vorstand müssen – den Nachwuchs hatten die Grünen zuvor sträflich vernachlässigt. Dass es keine reine Listenwahl mehr gibt, die zu Kampfabstimmungen und Streit geführt hat (siehe Ausscheiden von Peter Pilz), ist eines seiner ungeschriebenen Gesetze.

Für die Nationalratswahl sollen einige Listenplätze für Kandidaten garantiert sein, die der Vorstand vorher aussucht. Bei den anderen Parteien ist das Usus, bei den Grünen herrscht aber Basisdemokratie. Herrschte.