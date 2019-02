Grüne Querschüsse gegen die Kandidatur von Sarah Wiener

Unvergessen ist ihre TV-Sendung " Sarah Wiener und die Küchenkinder", bei der sie Kinder beim Schlachten helfen ließ. „Wer Fleisch isst, muss Tiere töten“, erklärte sie da.

Die Kinder beobachteten, wie die Kaninchen mit Elektroschocks betäubt und anschließend mit einem Kehlenschnitt getötet wurden. Im Anschluss halfen sie beim Häuten und Ausnehmen der Tiere. Wiener verteidigte ihren Auftritt: „Jemand, der Fleisch isst, sollte wissen, dass Fleisch nicht auf dem Baum wächst. Hinter jedem Schnitzel steht ein Tier, das gelebt hat.“

In der ORF-Sendung "Die kulinarische Welt der Sarah Wiener in Österreich" hat sie unter anderem eine Moorhuhn-Jagd begleitet, was sie als "Highlight" der Serie bezeichnete.